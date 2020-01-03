البحرية الإسرائيلية: يجب عدم توسيع مساحة الصيد ببحر غزة عن 15 ميلاً

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (معاريف)، عن ضابط بسلاح البحرية الإسرائيلي، قوله: "يجب عدم توسيع مساحة الصيد ببحر غزة لأكثر من 15 ميلا بحريا".



وأضاف الضابط: "إن السماح بمسافة أكثر من 15 ميلا بحريا، سيشكل خطراً على منصات استخراج الغاز الاسرائيلية، بعمق البحر"، بحسب الصحفية ذاتها.



وزعم الضابط الإسرائيلي، إلى أن توسيع المساحة لأكثر من 15 ميلاً، سيسمح بالتسلل البحري إلى إسرائيل وتهريب الاسلحة إلى غزة، على حد زعمه.