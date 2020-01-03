الأمم المتحدة: العالم لا يمكنه تحمل حرب أخرى في الخليج

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

صرح فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للمنظمة الدولية، قلق للغاية بسبب التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.



جاء ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، مقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، في ضربة جوية لمطار بغداد فجر اليوم الحمعة، بحسب وكالة (رويترز).



وقال حق: "إن الأمين العام يكرس جهده باستمرار من أجل وقف التصعيد في الخليج، ويشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الحالي".



وأضاف: "هذه لحظة يتعين فيها على القادة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. العالم لا يمكنه تحمل حرب أخرى في الخليج".



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة، بأنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.



وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وايران مشيرا إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت إيران برد قاس على الولايات المتحدة.