(يديعوت أحرونوت): إيران قد تطلق صواريخ تجاه إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

توقع المحلل العسكري لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، روني بن يشاي، قيام إيران بالرد على اغتيال اللواء قاسم سليماني من خلال إطلاق صواريخ على إسرائيل.



وقال بن يشاي: "إن إيران ستحاول الامتناع عن الصدام المباشر مع أمريكا وإسرائيل، وأن الرد سيكون من خلال قوات موالية لها في العراق أو سوريا، وأن الرد قد يتأخر قليلاً".



ويعتبر اللواء قاسم سليماني الذي اغتالته طائرات مسيرة في بغداد أحد أكبر الرموز الإيراني، وهددت إيران بالرد بشكل مؤلم على اغتياله، وتوعد قائد فيلق القدس الجديد إسماعيل قآني بأن يشاهد الجميع جثامين الأمريكيين في كل الشرق الأوسط.