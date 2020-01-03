عربي

الخطوط الأردنية و"طيران الخليج" تعلقان رحلاتهما إلى بغداد

الخطوط الأردنية و"طيران الخليج" تعلقان رحلاتهما إلى بغداد
رام الله - دنيا الوطن
علقت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، و"طيران الخليج" البحرينية رحلاتهما إلى بغداد حتى إشعار آخر، بسبب الوضع الأمني في أعقاب اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.

وقالت الشركة: "إن رحلاتها إلى المدن العراقية الأخرى لم تتأثر ومستمرة بانتظام"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

من جهتها أعلنت "طيران الخليج" البحرينية، مساء اليوم، تعليق رحلاتها إلى العراق تخوفا من تبعات اغتيال سليماني.

وقالت الشركة البحرينية إنها علقت رحلاتها إلى بغداد والنجف اعتبارا من الجمعة 3 كانون الثاني/يناير وحتى إشعار آخر وأرجعت قرارها إلى أنه يأتي على خلفية توتر الأوضاع في العراق .

وقتل قاسم سليماني، ونائب رئيس "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات من ترامب، مشددا على أنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الأمريكيين في الخارج.

أخبار ذات صلة

السعودية تدعو إلى ضبط النفس بعد مقتل سليماني

السعودية تدعو إلى ضبط النفس بعد مقتل سليماني

الأسد: لن ننسى وقوف سليماني إلى جانب الجيش السوري

الأسد: لن ننسى وقوف سليماني إلى جانب الجيش السوري

قوى سياسية عراقية تطالب بإنهاء التواجد العسكري الأميركي بالعراق

قوى سياسية عراقية تطالب بإنهاء التواجد العسكري الأميركي بالعراق

صور: العثور على نقود سورية في محفظة قاسم سليماني

صور: العثور على نقود سورية في محفظة قاسم سليماني

الخارجية المصرية تدعو لاحتواء الموقف بالعراق وتفادي أي تصعيد جديد

الخارجية المصرية تدعو لاحتواء الموقف بالعراق وتفادي أي تصعيد جديد

الإمارات تدعو إلى تغليب الحكمة على التصعيد

الإمارات تدعو إلى تغليب الحكمة على التصعيد

الرئيس العراقي يدين اغتيال اللواء سليماني

الرئيس العراقي يدين اغتيال اللواء سليماني

نصر الله يعزي بسليماني: القصاص العادل من قتلته سيكون مسؤولية المقاومين

نصر الله يعزي بسليماني: القصاص العادل من قتلته سيكون مسؤولية المقاومين

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقمع فعالية سلمية في قرية المزرعة الغربية

الاحتلال يقمع فعالية سلمية في قرية المزرعة الغربية

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

اعتقال ثلاثة فلسطينيين بنابلس بزعم نيتهم إلقاء زجاجات حارقة

اعتقال ثلاثة فلسطينيين بنابلس بزعم نيتهم إلقاء زجاجات حارقة

إصابات في مظاهرات ومواجهات برام الله والخليل

إصابات في مظاهرات ومواجهات برام الله والخليل

الخضري: قرار الاحتلال إقامة مدارس بالقدس بديلة لـ&#34;أونروا&#34; تحديا لقرار التفويض

الخضري: قرار الاحتلال إقامة مدارس بالقدس بديلة لـ"أونروا" تحديا لقرار التفويض

الاحتلال يعتدي على المصلين ويعتقل ثلاثة في القدس

الاحتلال يعتدي على المصلين ويعتقل ثلاثة في القدس

40 ألف أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

40 ألف أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

&#34;هيئة الأسرى&#34;: الوضع الصحي للفتى المصاب حسين يونس مستقر

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للفتى المصاب حسين يونس مستقر

منوعات

قبل أيام من وفاتها.. شخص تمنى الموت لنجوى قاسم وهكذا ردت عليه

قبل أيام من وفاتها.. شخص تمنى الموت لنجوى قاسم وهكذا ردت عليه

نسيه النجوم.. زوجة المنتصر بالله تناشد أصدقاءه الفنانين لزيارته

نسيه النجوم.. زوجة المنتصر بالله تناشد أصدقاءه الفنانين لزيارته

تصرف جديد ورسالة حزينة يزيدان من قوة شائعة انفصال أصالة عن زوجها

تصرف جديد ورسالة حزينة يزيدان من قوة شائعة انفصال أصالة عن زوجها

تفاصيل مؤلمة عن وفاة ابنة داليا البحيري

تفاصيل مؤلمة عن وفاة ابنة داليا البحيري

شاهد: مذيعة العربية تنفجر بالبكاء لحظة إعلان وفاة نجوى قاسم

شاهد: مذيعة العربية تنفجر بالبكاء لحظة إعلان وفاة نجوى قاسم

آمال ماهر تظهر بعد غياب بـ&#34;ملامح جديدة&#34;.. ومتابعون: &#34;مين دي؟&#34;

آمال ماهر تظهر بعد غياب بـ"ملامح جديدة".. ومتابعون: "مين دي؟"

سر إطلالة هيفاء وهبي بشعر أشقر في رأس السنة

سر إطلالة هيفاء وهبي بشعر أشقر في رأس السنة

شاهد: قبلة زوج أحلام لها تشعل القلوب

شاهد: قبلة زوج أحلام لها تشعل القلوب

إعلامي خليجي يكشف سبب إلغاء زواج مريم سعيد قبل يومين من موعده

إعلامي خليجي يكشف سبب إلغاء زواج مريم سعيد قبل يومين من موعده

شقيقة دنيا بطمة تنهار بسبب قضية حمزة مون بيبي

شقيقة دنيا بطمة تنهار بسبب قضية حمزة مون بيبي

عربي

الخطوط الأردنية و&#34;طيران الخليج&#34; تعلقان رحلاتهما إلى بغداد

الخطوط الأردنية و"طيران الخليج" تعلقان رحلاتهما إلى بغداد

السعودية تدعو إلى ضبط النفس بعد مقتل سليماني

السعودية تدعو إلى ضبط النفس بعد مقتل سليماني

الأسد: لن ننسى وقوف سليماني إلى جانب الجيش السوري

الأسد: لن ننسى وقوف سليماني إلى جانب الجيش السوري

قوى سياسية عراقية تطالب بإنهاء التواجد العسكري الأميركي بالعراق

قوى سياسية عراقية تطالب بإنهاء التواجد العسكري الأميركي بالعراق