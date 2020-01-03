البنتاغون يوافق على إرسال 3000 جندي إلى الشرق الأوسط

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مسؤولون أمريكيون، أن وزارة الدفاع وافقت على إرسال نحو 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في إجراء احترازي على خلفية تصاعد التهديد في المنطقة.



وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم: "إن القوات المشار إليها ستنضم إلى زهاء 750 جنديا أرسلوا إلى الكويت هذا الأسبوع"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).



وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا مؤخرا إنه قد يتم إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة وأن القوات أبلغت بالاستعداد للانتشار.