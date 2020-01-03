أبو مجاهد: نحن على تنسيق عالٍ مع محور المقاومة وجاهزون لأي احتمال

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رام الله - دنيا الوطن

قال محمد البريم "أبو مجاهد"، المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية: "نحن على تنسيق عالٍ مع قادة محور المقاومة".



تصريحات البريم، جاءت لقناة (الميادين) الفضائية، تعقيبا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، على يد الجيش الامريكي، فجر اليوم الجمعة، في العاصمة العراقية بغداد.



وأضاف البريم: "نحن أوفياء للشهيد سليماني، وسنواصل دربه، وجاهزون لأي احتمال".