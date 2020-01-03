قائد فيلق القدس الجديد: نقول للجميع انتظروا لتروا جثث الأمريكان بالشرق الأوسط

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رام الله - دنيا الوطن

وجه إسماعيل قاآني القائد الجديد لـ(فيلق القدس) الإيراني، مساء اليوم الجمعة، تهديدا للولايات المتحدة، متوعدا بأن يرى الجميع "جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط" انتقاما لقاسم سليماني.



وقال قاآني في تصريحات صحفية له، تعقيبا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، فجر اليوم الجمعة، على يد الجيش الأمريكي في العاصمة العراقية بغداد: "نقول للجميع، انتظروا قليلاً، لتروا جثث الأمريكان في كل الشرق الأوسط"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكانت الطائرات الأمريكية، قد قصفت منطقة قرب مطار بغداد الدولي، أسفر عن مقتل سليماني ومعه أربعة آخرين.