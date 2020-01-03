عربي

السعودية تدعو إلى ضبط النفس بعد مقتل سليماني

السعودية تدعو إلى ضبط النفس بعد مقتل سليماني
رام الله - دنيا الوطن
دعت المملكة العربية السعودية، الجمعة، إلى "ضبط النفس، لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع"، وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية بالعاصمة العراقية بغداد.

وكانت غارة أميركية نُفذت بطائرة من دون طيار، استهدفت فجر الجمعة، سيارة كانت تقل قاسم سليماني وآخرين بالقرب من مطار بغداد الدولي.

ونقلت وكالة (واس)، عن مصدر سعودي مسؤول قوله: "إن المملكة تابعت الأحداث في العراق، التي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها".

وأضاف المصدر: "مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الجماعات المسلحة تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة، تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه".

كما أكدت السعودية على "وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع".

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