دولي

"مرض غامض" ينتشر في الصين والضحايا بالعشرات

"مرض غامض" ينتشر في الصين والضحايا بالعشرات
رام الله - دنيا الوطن
قالت السلطات الصحية المحلية في الصين، الجمعة، إن عدد حالات الإصابة بنوع جديد من الالتهاب الرئوي الفيروسي المرتبط بسوق المواد الغذائية وسط البلاد، ارتفع إلى 44 حالة، فيما يذكر بتفشي بوباء "سارس" عامي 2002 و2003.

وقالت مفوضية الصحة في مدينة ووهان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "إن من بين تلك الحالات التي شخصت منذ الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي، صنفت 11 حالة بالحرجة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضافت المفوضية أن كافة الحالات تخضع للعلاج في عزل صحي، وأن 121 شخصا كانوا على اتصال وثيق بتلك الحالات تحت المراقبة.

وقالت السلطات إن العرض الأكثر شيوعا هو الحمى مع ضيق في التنفس، إضافة إلى ظهور التهاب رئوي في "عدد محدود" من الحالات، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضحت المفوضية أنه لم تظهر دلائل على انتقال العدوى من شخص لآخر.

وفيما لا يزال سبب المرض غامضا، فإن السلطات استبعدت الأمراض التنفسية المعروفة، ومنها أنفلونزا الطيور التي ظهرت على فترات في الصين بين المتعاملين مع الدواجن الحية.

ومعظم الحالات تم رصدها في سوق مأكولات بحرية في ضواحي ووهان مترامية الأطراف جنوبي الصين، حيث تشمل المعروضات حيوانات برية تنقل فيروسات خطيرة للبشر.

وقالت اللجنة إن السوق تم تطهيرها، وإن تحقيقا يجري في صلته بتفشي الوباء.

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