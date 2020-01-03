إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.



وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة، وأطلقوا صوبهم الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا في مركز إسعاف القرية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضاف شتيوي أن جنود الاحتلال نصبوا الكمائن في محاولة منهم لاعتقال الشبان، إلا أنهم فشلوا في ذلك، مشيرا إلى أن مسيرة اليوم جاءت إحياء للذكرى الـ55 لانطلقة حركة "فتح".



وشارك في المسيرة، التي دعت إليها حركة "فتح"، محافظ قلقيلية رافع رواجبة، وأمين سر "فتح" إقليم قلقيلية محمود ولويل، وأمناء سر المناطق ولجان المقاومة الشعبية، وأهالي القرية الذين رددوا الشعارات الوطنية ورفعوا علم فلسطين ورايات "فتح".