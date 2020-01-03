في ظل التطورات الإقليمية.. ترقب حذر في مستوطنات غلاف غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن حاله من الترقب والهدوء الحذر تسود مستوطنات غلاف غزة في ظل التطورات الإقليمية المتلاحقة منذ ساعات فجر اليوم.



ووفقاً للصحيفة العبرية، بعد تقييم للوضع في الجنوب، لا توجد تعليمات خاصة للسكان في غلاف غزة تتعلق بالأحداث الأخيرة، وفي حال حدوث تطورات سيتم إصدار تعليمات للمستوطنين فورا.



يشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، أعلنت فجر اليوم، أن الجيش الأمريكي استهدف قاسم سليماني مسؤول فيلق القدس الإيراني، بناءً على تعليمات من الرئيس ترامب.