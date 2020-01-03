كيف تمت عملية اغتيال قاسم سليماني؟





فيما تحدثت وسائل إعلام أميركية، أن العملية تمت بطائرة أمريكية مسيرة استهدفت موكباً مؤلفاً من مركبتين يضم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، على طريق مطار بغداد الدولي، وفقا لما جاء على موقع (مونتي كارلو).



وقتل في الهجوم أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وهو تحالف لفصائل مسلّحة موالية بغالبيتها لإيران وتم دمجها ضمن قوات الأمن العراقية.



ويشبه هذا النمط من اغتيال العسكريين الأجانب أسلوب الجيش الإسرائيلي أكثر من الطريقة التي يتبعها العسكريون الأمريكيون، الذين عادة ما يخططون لعمليات دقيقة تنفذها قواتهم الخاصة عندما يريدون القضاء على المطلوبين مثل أسامة بن لادن، أو كما حدث مؤخراً مع زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.



لماذا الآن؟



كانت الولايات المتحدة تتعقب من كثب تحركات الجنرال سليماني لشهور وكان بإمكانها قتله قبل ذلك بفترة طويلة.





وذكر البنتاغون، أنّ سليماني كان يعمل بكدّ على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين وجنود أميركيين في العراق وفي أنحاء المنطقة.



رام الله - دنيا الوطنتكتمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، على كيفية سير عملية اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني، والتي تمت فجر اليوم الجمعة، في العاصمة العراقية بغداد، عندما أقرت في بيان أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر الأمر بقلته.