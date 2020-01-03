مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مجلس الأمن القومي الإيراني في بيان له، أن اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أكبر خطأ استراتيجي ارتكبته الولايات المتحدة في المنطقة، مشيراً إلى أن الرد على اغتياله سيمشل المنطقة بأسرها.



وقد عقد مجلس الأمن القومي، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا لدراسة أبعاد اغتيال قاسم سليماني لاتخاذ القرارات المناسبة.



وأعلن المجلس خلال الاجتماع أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن جميع تداعيات وعواقب هذه المغامرة الإجرامية، مشددا على أن اغتيال قاسم سليماني خطأ في الحسابات لن تفلت واشنطن من عواقبه بسهولة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال المجلس في بيانه: "إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنظر إلى انتقام إيران الساحق في الزمان والمكان المناسبين"، مضيفا: "إيران ستواصل خط الجهاد والمقاومة بعزم أكبر ومن دون مواربة".



وتابع المجلس بقوله: "على من ابتهجوا لجريمة اغتيال سليماني، أن يعلموا أن هكذا عملية عمياء ستضاعف من سياسة المقاومة الفاعلة التي تنتهجها إيران ومن دون أي تراجع".



في السياق، اعتبر بيان المجلس، أن اغتيال قاسم سليماني والقادرة الكبار، جاء انتقاما لتنظيم الدولة في سوريا والعراق، منوها في الوقت ذاته إلى أن سليماني فخر وعزة ليس للإيرانيين فحسب بل لكل المسلمين والمستضعفين في العالم.