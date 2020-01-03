شاهد: فيديو جديد للحظة استهداف المكان الذي تواجد فيه سليماني ببغداد

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رام الله - دنيا الوطننشرت قناة (العهد) العراقية، مساء اليوم الجمعة، فيديو يظهر لحظة استهداف المكان الذي كان يتواجد فيه قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بالعاصمة العراقية بغداد.