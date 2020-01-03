شاهد: فيديو جديد للحظة استهداف المكان الذي تواجد فيه سليماني ببغداد
رام الله - دنيا الوطن
نشرت قناة (العهد) العراقية، مساء اليوم الجمعة، فيديو يظهر لحظة استهداف المكان الذي كان يتواجد فيه قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بالعاصمة العراقية بغداد.
نشرت قناة (العهد) العراقية، مساء اليوم الجمعة، فيديو يظهر لحظة استهداف المكان الذي كان يتواجد فيه قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بالعاصمة العراقية بغداد.
وكانت الطائرات الأمريكية، قد قصفت فجر اليوم الجمعة، منطقة قرب مطار بغداد الدولي بعد صواريخ، أسفر عن مقتل سليماني وأربعة آخرين.
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