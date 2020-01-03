شاهد: الشرطة الفرنسية تقتل شخصا نفذ عملية طعن قرب العاصمة باريس













رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الفرنسية مساء اليوم الجمعة، مقتل شخص نفذ عملية طعن في في ضاحية فيلجويف قرب العاصمة باريس.وقال تلفزيون (bfm tv) الفرنسي: "إن الشرطة أطلقت النار على شخص في ضاحية فيلجويف، بعد طعنه عدة أشخاص في حديقة عامة".وأوضحت الشرطة الفرنسية أن المهاجم توفي بعد وقت قصير من إطلاق النار عليه.