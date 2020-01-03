شاهد: الشرطة الفرنسية تقتل شخصا نفذ عملية طعن قرب العاصمة باريس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الفرنسية مساء اليوم الجمعة، مقتل شخص نفذ عملية طعن في في ضاحية فيلجويف قرب العاصمة باريس.
وقال تلفزيون (bfm tv) الفرنسي: "إن الشرطة أطلقت النار على شخص في ضاحية فيلجويف، بعد طعنه عدة أشخاص في حديقة عامة".
وأوضحت الشرطة الفرنسية أن المهاجم توفي بعد وقت قصير من إطلاق النار عليه.
أعلنت الشرطة الفرنسية مساء اليوم الجمعة، مقتل شخص نفذ عملية طعن في في ضاحية فيلجويف قرب العاصمة باريس.
وقال تلفزيون (bfm tv) الفرنسي: "إن الشرطة أطلقت النار على شخص في ضاحية فيلجويف، بعد طعنه عدة أشخاص في حديقة عامة".
وأوضحت الشرطة الفرنسية أن المهاجم توفي بعد وقت قصير من إطلاق النار عليه.
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