ترامب: كان يجب اغتيال سليماني قبل سنوات









رام الله - دنيا الوطناعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد، كان يجب أن يتم قبل عدة سنوات، لأنه كان مسؤولا عن قتل الملايين.وكتب ترامب في تغريدة على (تويتر): "اللواء قاسم سليماني قتل أو أصاب الآلاف من الأمريكيين بجروح بالغة على مدى فترة طويلة من الزمن، وكان يخطط لقتل الكثيرين غيرهم، لكن تم إيقافه"، على حد تعبيره.وأضاف: "كان مسؤولا بشكل مباشر وغير مباشر عن مقتل ملايين الأشخاص، بما في ذلك العدد الكبير الأخير من المحتجين الذين قتلوا في إيران نفسها"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وتابع: "إيران لن تكون قادرة على الاعتراف بذلك بصراحة، فقد كان سليماني مكروها داخل بلاده. هم لا يشعرون بالحزن كما يود قادة إيران إظهار ذلك للعالم... كان يجب أن يتم قتله منذ عدة سنوات".وقال ترامب في تغريدة سابقة اليوم، إن "إيران لم تنتصر أبدا في أي حرب.. لكنها لم تخسر في أي مفاوضات".وأعلن التلفزيون الحكومي العراقي اليوم الجمعة، مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني ومجموعة من قيادات "الحشد الشعبي" العراقي بينهم أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي بالقرب من مطار بغداد الدولي.