شؤون فلسطينية

اعتقال ثلاثة فلسطينيين بنابلس بزعم نيتهم إلقاء زجاجات حارقة

اعتقال ثلاثة فلسطينيين بنابلس بزعم نيتهم إلقاء زجاجات حارقة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، ثلاثة فلسطينيين، قرب قرية سالم بمدينة نابلس، بزعم أنه ضبط بحوزتهم زجاجات حارقة.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، إلى أن الشبان الثلاثة كانوا جاهزون لإلقاء الزجاجات الحارقة على الجنود الاسرائيليين.

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