صور: العثور على نقود سورية في محفظة قاسم سليماني







رام الله - دنيا الوطنأظهرت الصور التي نشرت لبقايا جثة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وبعض المتعلقات الخاصة به التي كانت بحوزته لحظة مقتله، وجود نقود سورية.وبحسب (العربية) ظهرت رزمة بسيطة من النقود السورية في محفظة سليماني الخاصة، وبدا ظهر ورقة من فئة الـ 1000 ليرة سورية تبدو عليها أجزاء من عبارة مصرف سورية المركزي، فيما ظهرت عدة أوراق نقدية سورية أخرى، بالإضافة إلى نقود إيرانية.واعتبرت خارجية النظام السوري أن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي البارز في الميليشيا أبومهدي المهندس، بمثابة تصعيد وصفته بالخطير في المنطقة.وقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في قصف أميركي لموكبه، الجمعة، في منطقة مطار بغداد الدولي، وقتل معه القائد البارز في الحشد الشعبي العراقي، أبومهدي المهندس، بالإضافة إلى قادة آخرين.وفور إعلان مقتله، رحّب ناشطون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، بمقتل سليماني ووصفوه بالداعم الأكبر لقوات الأسد على الأرض، حيث تورط معه بسفك دماء عشرات آلاف السوريين، وتسبب بتشريد مئات الآلاف منهم، سواء بالنزوح داخل سوريا، أو التشرد في بلدان اللجوء حول العالم.