إصابات في مظاهرات ومواجهات برام الله والخليل

صورة ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات مع المواطنين في رام الله، فيما اعتقل أخرين في الخليل جنوبي الضفة الغربية.



وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن شابا أصيب برصاص مطاطي بالرأس وآخر أصيب بالرصاص الحي في القدم خلال المواجهات المندلعة في قرية المغير شمالي شرق رام الله.



وذكر شهود العيان أن عدد آخر من المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على المواطنين.



وفي الخليل، منعت قوات الاحتلال الأهالي والنشطاء من التواجد على الأراضي المهددة بالمصادرة في منطقة لتوانة في مسافر يطا.



كما اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين واعتقلت عددا من الفتية في منطقة مقبرة الشهداء قرب مدخل مخيم العروب شمالي الخليل.