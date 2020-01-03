الاحتلال يعتدي على المصلين ويعتقل ثلاثة في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال على المصلين أثناء خروجهم من منطقة باب العامود في القدس المحتلة، واعتقلت شابا منهم بعد الاعتداء عليه بالضرب.



وذكر مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جهاد قوس من منطقة باب السلسلة في المدينة المحتلة.



وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علاء نجيب من طريق الواد وشابا آخر من منطقة باب العامود.