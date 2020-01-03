الخارجية المصرية تدعو لاحتواء الموقف بالعراق وتفادي أي تصعيد جديد

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، تحدثت فيه عن التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، وذلك بعد الإعلان عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني في العاصمة بغداد.



وقالت: "بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتي تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه".



وأضافت أنها تدعو لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد.



وأكدت أنها ترى أن احتواء الموقف يتطلب الوقف الفوري لكافة أنواع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول والشعوب العربية، والتي لن تؤدي سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التواقين إلى السلام والاستقرار.