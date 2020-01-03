40 ألف أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

صورة ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أدى عشرات آلاف المصلين صلاة ظهر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة وسط انتشار لقوات الاحتلال في محيطه وعند بواباته.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 40 ألف مصل أدوا صلاة ظهر الجمعة بالمسجد الأقصى، من القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني.



وكانت قوات الاحتلال اعتدت على المصلين قرب باب الرحمة دون وقوع إصابات.



وأشار مرابطون في الأقصى إلى التضييق والاستفزازات من قوات الاحتلال للمصلين عند باب الرحمة، في مساع لإغلاقه من جديد، مشيرين إلى حملة الاعتقالات وابعاد المصلين عن المكان واقتحامات المستوطنين اليومية.