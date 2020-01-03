شاهد..نتنياهو: نقدر ترامب لعمله بحزم وبقوة..ونقف بشكل كامل لجانب الولايات المتحدة





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "مثلما تمتلك إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، فهكذا تمتلك الولايات المتحدة نفس الحق.وأضاف نتنياهو": يستحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كل التقدير لعمله بحزم وبقوة وبسرعة، نقف بشكل كامل إلى جانب الولايات المتحدة في كفاحها العادل لتحقيق الأمن والسلام والدفاع عن النفس".وحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، قاسم سليماني المسؤولية عن مقتل مواطنين أمريكيين وأبرياء كثيرين آخرين وقام بالتخطيط لتنفيذ أعمال هجومية أخرى.