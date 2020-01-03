بعد اغتيال سليماني.. كيف سيكون شكل الرد الإيراني؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أقدمت الطائرات الأمريكية، فجر اليوم الجمعة، على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني، بعدما قصفت منطقة في محيط مطار بغداد، بعدة صواريخ.



حادثة اغتيال سليماني، ربما يكون لها تداعياتها في المنطقة، كونه شخصية بارزة في الجمهورية الايرانية، ولكن هل سترد ايران؟ وكيف سيكون حجم وشكل الرد؟



أكد حسام عرار المحلل السياسي اللبناني، لـ"دنيا الوطن"، أن أكثر بُعد لاغتيال قاسم سليماني يتمثل في انسحاب القوات الأمريكية من العراق، لافتا إلى أن المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي أكد في وقت سابق من اليوم، أن هناك رد على هذه الجريمة، والرد لن يكون بحجم إطلاق صاروخ او صاروخين أو مقتل جندي أمريكي أو اثنين.



وقال عرار: "يجب أن يكون الرد بحجم الخسارة، فلا مجال إلا بتطهير العراق من الاحتلال الأمريكي، حيث سيكون الرد متمثلا في المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال، ووقوع العديد من القتلى".



وفي السياق، أشار عرار إلى أن الرد سيكون من العراق، ومشترك بين محور المقاومة بشكل كامل، والمقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية واليمنية، على أن يكون لكل منها طريقة في الرد، لافتا إلى أن الجميع سيكون بوجهة ايرانية.



من جانبه، أكد حسن عبدو المحلل السياسي، أن هذا الاغتيال مفتاح لمرحلة جديدة من المواجهة بين إيران وأمريكا، ولا احد يستطيع التوقع حول تداعيات هذا العمل، هل سيؤدي إلى حرب ام ردود ام سيفتح مواجهة كبيرة.



وأشار عبدو، إلى أن كل التقديرات تؤكد أن هذا التحدي كبير، وإعلان الحرب على ايران، لافتا إلى أن الجمهورية الايرانية مطالبة اليوم امام شعبها والكرامة الوطنية ومحور المقاومة، بالرد على هذه الجريمة.



وقال: "لن يدأ العالم والمنطقة قبل إنهاء الهيمنة الأمريكية على العراق، وبالتالي إيران هي التي ستقوم بالرد على الجريمة، وهي المعنية بذلك، كون أن الاستهداف جاء لشخصية وازنة في الدولة، وهو ضرب لسيادة إيران".



وحول ردود أفعال المقاومة الفلسطينية على استشهاد سليماني، أوضح المحلل السياسي، أن الفصائل الفلسطينية التي تتلقى الدعم الواضح من إيران، من الطبيعي ان تدين الجريمة.



وفي السياق، أكد عبدو، أن ايران سترد بشكل كبير على الولايات المتحدة الأمريكية، منوها في الوقت ذاته إلى أن الجميع ينتظر الأيام المقبلة كيف سيكون خلالها شكل الرد الايراني.



من جانبه، رأى يوسف الشرقاوي المختص في الشأن العسكري، أن عملية اغتيال سليمان كانت متوقعة، معتقدا بأن هذا الاغتيال سيتبعه عدة عمليات اخرى، وقد يكون من بينها الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.



واوضح الشرقاوي، أن يد الولايات المتحدة الأمريكية قد أطلقت في المنطقة، فإذا كان الرد الايراني لفظيا كما السابق، فسيكون هناك استنزاف لإيران ولكل حلفاءها في المنطقة.



وفي السياق ذاته، أوضح الشرقاوي أن هناك تقاطع في العلاقة بين أمريكا وروسيا في المنطقة، مشيرا إلى أن لروسيا يد في اغتيال سليماني في بغداد، لأنها مستفيدة من ذلك، بسبب أنه سبب لها الازعاج في سوريا.



وحول ردود الافعال الفلسطينية، أكد المختص في الشأن العسكري، أن أقوى مقاومة على وجه الارض هي كتائب القسام، لأنها قادرة على الرد ولو كان محدوداً، فهي أصل المقاومة في المنطقة.



وتوقع الشرقاوي، أن تقدم ايران على الرد ولكن في محيط السفارة الامريكية في بغداد، او قاعدة مكتظة بالجنود الأمريكيين فقط، لافتا إلى أن حزب الله ايضا ليس مهيأ بالرد على هذه الجريمة.