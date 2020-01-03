الاحتلال يستولي على خمسة جرارات زراعية في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على خمسة جرارات زراعية أثناء عملها في منطقة "أم القبا"، بالأغوار الشمالية.



وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن الاحتلال داهم المنطقة واستولى على الجرارات، بحجة عملها في "مناطق عسكرية مغلقة"