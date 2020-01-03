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الرئيس العراقي يدين اغتيال اللواء سليماني

الرئيس العراقي يدين اغتيال اللواء سليماني
الرئيس العراقي برهم صالح
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الجمعة، أن الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني كان لهما دورا مهما وحاسما في قتال تنظيم الدولة، وسطرا في الحرب عليه أروع صور الإيثار.

وقال صالح في بيان نشرته وكالة (تسنيم) الدولية، "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد القائدين الشهيد الحاج ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، والشهيد الحاج قاسم سليماني اللذين كان لهما دور مهمٌ وحاسم في قتال تنظيم الدولة، وسطرا في الحرب عليه أروع صور الإيثار".

وأضاف، "إننا ندين هذا العدوان الذي طال قادة أمنيين ينتمون للمؤسسة العسكرية العراقية والذي بلا شك سوف تترتب عليه آثار وتداعيات أمنية في العراق والمنطقة لاسمح الله في حال لم يبادر الحكماء الى اعلاء صوت العقل والمنطق، ومحاولة احتواء الآثار المترتبة على هذا العدوان، الذي يهدد سلم المنطقة والعراق بشكل واضح".

ودعا، الجميع الى "ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة وتقديم المصلحة الوطنية العليا"، لافتا الى أن "في هذا الظرف الاستثنائي واجبنا التمسك بوحدتنا ورصّ الصفوف وتجاوز الخلافات العابرة من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، وحماية سيادة العراق و أمنه، وتجنيب البلاد والعباد ويلات ومآسي نزاعات مسلحة انهكته على مدى أربعة عقود من الزمن ولا تزال آثارها وجراحها لم تندمل".

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