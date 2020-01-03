شؤون فلسطينية

إصابتان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في المغير قرب رام الله

إصابتان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في المغير قرب رام الله
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وكان عشرات المواطنين قد أدوا صلاة الجمعة، في منطقة السهل بالقرية، قبل أن ينطلقوا بمسيرة سلمية احتجاجا على محاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني، قمعها جنود الاحتلال بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين إحداها بالرصاص الحي بالقدم، والأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس، جرى نقلهما إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

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