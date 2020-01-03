كتائب شهداء الأقصى تنعي قاسم سليماني





وحملت شهداء الأقصى في بيان وصل "دنيا الوطن" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كافة تبعات هذا التصعيد .





وأثنت الكتائب على دور سليماني البارز في دعم المقاومة الفلسطينية وأننا نتقدم بخالص التعزية والمواساة للقيادة والشعب الإيراني باستشهاد القائد سليماني .











رام الله - دنيا الوطننعت كتائب شهداء الأقصى فلسطين قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، الذي استشهد بقصف أمريكي غاشم استهدفه ومرافقيه في العاصمة العراقية بغداد مؤكدة على الحق الكامل بالرد على هذه الجريمة النكراء.