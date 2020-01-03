"خامنئي" يعين العميد اسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس خلفا لسليماني

العميد إسماعيل قاآني

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت قناة العالم الإيرانية على (تليغرام) أن المرشد علي خامنئي عين (العميد إسماعيل قاآني) قائدا لفيلق القدس خلفا لقاسم سليماني، الذي اغتاله الجيش الأمريكي باستهداف سيارته بالصواريخ.



والجنرال إسماعيل قاآني يعتبر الرجل الثاني بعد القائد سليماني في الحرس الثوري، وتميز بتصريحاته الداعمة للمقاومة سيما في سوريا ولبنان وفلسطين.



وقال في تصريحاتٍ سابقة له إن "كل الذين يقفون معنا اليوم هم في الواقع جاؤوا للوقوف تحت العلم الإيراني، وهذه تعد نقطة قوتنا الإقليمية الفاعلة والحقيقية في منطقة الشرق الأوسط، التي يفتقدها أعداؤنا".



وتصفه وسائل إعلامٍ عديدة، بأنه الرجل الصلب الذي لا يختلف كثيرا عن الجنرال قاسم سليماني، وله من الخبرة الكافية بشأن التعامل مع جبهات القتال المختلفة.