تأهب عسكري بريطاني بالشرق الأوسط بعد مقتل سليماني

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رام الله - دنيا الوطن

عزز الجيش البريطاني، جاهزيته في قواعده بالشرق الأوسط بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.



وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، وفق ما نقلته (الغد العربي)، "ندرك الخطر العدواني الذي يشكله فيلق القدس الإيراني"، ودعا كافة الأطراف لنزع فتيل التوتر.



وقُتل سليماني، قائد فيلق القدس ومهندس نشر النفوذ العسكري الإيراني في الشرق الأوسط، في بغداد اليوم الجمعة، بضربة أمريكية.