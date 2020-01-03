الديمقراطية: نُؤكد وقوفنا مع إيران بمواجهة السياستين الأميركية والإسرائيلية

باستشهاد القائد البارز اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، ورفاقه.

ودانت الشعبية هذه الجريمة إدانة تامة، نُؤكد وقوفنا، من موقعنا المتقدم في المقاومة الفلسطينية في مواجهة السياستين الأميركية والإسرائيلية.





سماحة الإمام آية الله علي خامنئي المحترمالمرشد الأعلى في الجمهورية الاسلامية في ايران

تحية الثورة من قلب فلسطين؛



نتقدم منكم، ومن القيادات السياسية والعسكرية وعموم أبناء الشعب في الجمهورية الاسلامية في إيران بأحرّ التعازي وأصدق المشاعر باستشهاد القائد البارز اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، ورفاقه الأبطال، في العملية الجبانة، والجريمة النكراء التي ارتكبتها الإدارة الأميركية برئاسة عدو الشعوب دونالد

ترامب.



وإننا، إذ ندين هذه الجريمة إدانة تامة، نُؤكد وقوفنا، من موقعنا المتقدم في المقاومة الفلسطينية في مواجهة السياستين الأميركية والإسرائيلية، في فلسطين خاصة، وفي المنطقة عامة، رافعين شعار المقاومة بكل أشكالها، متمسكين بضرورة استنهاض كافة القوى، من أجل دحر المشروع الأميركي – الصهيوني، وتحقيق الإنتصار المبين، وتحرير فلسطين من براثن الإحتلال، وتحرير منطقتنا من هيمنة الإمبريالية الأميركية وسطوتها ونهبها لثروات شعوبنا، وإغلاق الطريق أمامها نحو التقدم والتنمية والإزدهار، والتنعم بالإستقلال والحرية.



سماحة المرشد؛



نجدد عزاءنا لكم، مؤمنين أن الثوار دوماً باقون في الذاكرة والوجدان، وأن ذكرى القائد الشهيد ورفاقه ستبقى خالدة ولن تمحوها الأيام أبداً.



