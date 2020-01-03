تيسير خالد: المس بالمؤسسات التعليمية للوكالة بالقدس يعكس سياسة عمى ألوان عقيمة









ودعا تيسير خالد دول العالم المتحضر وحكوماتها والأسرة الدولية التحلي بالمسؤولية السياسية والأخلاقية والتدخل العاجل وممارسة الضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي للعدول عن مخططاتها الموجهة ضد الوكالة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتلك التي تستهدف المزيد من إجراءات وخطوات الأسرلة والتهويد في القدس الشرقية المحتلة ودعوتها الى احترام إرادة المجتمع الدولي ، الذي عبر عن تمسكه بمواصلة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( أونروا ) دورها في ضوء الولاية التي أقرتها من جديد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما دعا اتحادات البلديات للتعاون الدولي في مختلف دول العالم وخاصة في دول الاتحاد الاوروبي الى موقف واضح من سياسة الأسرلة والتهويد ، التي تسير عليها بلدية الاحتلال في القدس ودعوتها الى التوقف عن ممارسة هذه السياسة تحت طائلة المسؤولية السياسية عن نتائج أفعالها المخالفة للقوانين والأعراف الدولية .



هذا الى جانب كافة المدارس التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية التي تدرس هذا المنهاج في عدوان مبيت على الهوية والتاريخ والثقافة الفلسطينية يتشارك فيه كل وزارة الامن الداخلي الاسرائيلي جهاز الشاباك وشرطة الاحتلال ومكتب رئيس الوزراء ووزارة ما يسمى بشؤون القدس وبلدية الاحتلال ودائرة المعارف في المدينةودعا تيسير خالد دول العالم المتحضر وحكوماتها والأسرة الدولية التحلي بالمسؤولية السياسية والأخلاقية والتدخل العاجل وممارسة الضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي للعدول عن مخططاتها الموجهة ضد الوكالة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتلك التي تستهدف المزيد من إجراءات وخطوات الأسرلة والتهويد في القدس الشرقية المحتلة ودعوتها الى احترام إرادة المجتمع الدولي ، الذي عبر عن تمسكه بمواصلة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( أونروا ) دورها في ضوء الولاية التي أقرتها من جديد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رام الله - دنيا الوطندان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار بلدية الاحتلال في مدينة القدس بإنشاء مجمع مدارس تابع لوزارة المعارف الإسرائيلية شرق القدس لتكون بديلا عن مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفق مخطط تم الاعداد المسبق له وذلك على طريق تصفية أعمال الوكالة واعتبر الخطوة والتصريحات التي صدرت عن رئيس بلدية الاحتلال السابق نير بركات الذي ادعى ان الخطوة سوف تساهم في تقليص ما سماه التحريض والإرهاب وتحسن في مستوى الخدمات للسكان بأنها تعكس سياسة عمى الوان في اسرائيل ترى في مثل هذه الخطوة مساهمة في شطب الوكالة وقضية اللاجئين الفلسطينيين عن الطاولة والاستمرار في مخطط يستهدف أسرلة المدينة المحتلة وتعزيز السيادة الإسرائيلية المفروضة عليها بالقوة في ضوء الخطوات التي اتخذتها الادارة الاميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وفي ضوء التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ووقف جميع اشكال المساعدة التي كانت تقدمها لوكالة الغوث على طريق تصفيتها وإنهاء وجودها وتحويل الخدمات التي تقدمها الى الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين .وأضاف أن بلدية الاحتلال بدأت بهذه الخطوة بدعم قوي من الحكومة الاسرائيلية ومن ورائها الادارة الاميركية حربا مفتوحة على الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وهي تسعى اعتمادا على الاحزاب (الصهيونية) في الكنيست الاسرائيلي الى سن وتشريع القوانين بهدف حظر نشاط الوكالة بدءا بمدينة القدس وذلك بعد أن وقع رؤساء الكتل البرلمانية لحزب الليكود و"يسرائيل بيتينو" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"البيت اليهودي" واليمين الجديد" على مشروع قانون الى الكنيست في هذا الخصوص يستهدف وضع حد لنشاطات ومؤسسات تعليمية وصحية ومراكز امومة وطفولة ومراكز اجتماعية وعيادات اطبية ومؤسسات تعليمية في مدينة القدس بدءا بمخيم اللاجئين الفلسطينيين في شعفاط وحظر نشاط الوكالة في دولة الاحتلال ابتداءً من بداية عام 2020.وتابع بأن دولة الاحتلال صعدت حربها على الوكالة في القدس المحتلة بعد النجاح الفلسطيني في الامم المتحدة بتجديد الولاية لوكالة الغوت للسنوات الثلاث القادمة بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط عزلة تامة لكل من الادارة الاميركية ودولة اسرائيل وبدأت حربها تلك بالعملية التعليمية بهدف شطب مؤسسات الوكالة ومدارسها وتصفية المنهاج الفلسطيني في مدينة القدس.