مصرع مواطن بحادث سير في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن يبلغ من العمر 23 عاما من سكان مدينة بيت لحم مصرعه في ساعات متأخرة من ليلة امس بحادث سير وقع بالقرب من المدخل الشمالي للمدينة .



وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحادث وقع بعد أن اصطدمت دراجة نارية بمركبة متوقفة على جانب الطريق نتج عنه مصرع سائق الدراجة .



واكد ارزيقات أنه تم ابلاغ النيابة العامة بالحادث، فيما باشر خبراء السير بإدارة المرور التحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته .