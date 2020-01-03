شؤون فلسطينية

مصرع مواطن بحادث سير في بيت لحم

مصرع مواطن بحادث سير في بيت لحم
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطن يبلغ من العمر 23 عاما من سكان مدينة بيت لحم مصرعه في ساعات متأخرة من ليلة امس بحادث سير وقع بالقرب من المدخل الشمالي للمدينة .

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحادث وقع بعد أن اصطدمت دراجة نارية بمركبة متوقفة على جانب الطريق نتج عنه مصرع سائق الدراجة .

واكد ارزيقات أنه تم ابلاغ النيابة العامة بالحادث، فيما باشر خبراء السير بإدارة المرور التحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته .

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