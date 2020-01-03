الوزير عاطف أبو سيف يصل قطاع غزة عبر معبر إيرز





وأفاد مراسلنا، أن أبو سيف، وصل ظهر اليوم إلى قطاع غزة، وذلك في زيارة تستغرق عدة أيام وبمهام تتعلق بمسؤولياته الوزارية، حيث أن هذه أول مرة يدخل الوزير أبو سيف القطاع منذ توليه المنصب.





وتولى أبو سيف منصب وزير الثقافة في الحكومة الجديدة قبل عدة أشهر، وذلك بعد الاعتداء عليه من قبل مجهولين شمال قطاع غزة في شهر آذار/نيسان الماضي.

خاص دنيا الوطنوصل وزير الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو سيف، ظهر اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة، قادماً من الضفة الغربية، وذلك عبر معبر إيرز/بيت حانون.