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حالة الطقس: أمطار متفرقة اليوم وغزيرة السبت والأحد

حالة الطقس: أمطار متفرقة اليوم وغزيرة السبت والأحد
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رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة بإذن الله لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأه بإذن الله لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائماً وشديد البرودة في معظم المناطق وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة  الى  نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يومي السبت والاحد من شدة سرعة الرياح، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤيا الافقية.

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