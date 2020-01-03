شاهد: بإشراف من عدة وزارات ولجنة العشائر.. عائلة سكيك تنتخب مجلسها الجديد

رام الله - دنيا الوطنبدأت عائلة سكيك في فلسطين، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الجمعة، الموافق 3 كانون الثاني/ يناير، بإجراء انتخابات مجلس العائلة.وتعقد انتخابات مجلس عائلة سكيك، في قاعة (أوريجانو) وسط مدينة غزة، وتستمر عملية الاقتراع 9 ساعات، حيث بدأت التاسعة صباح اليوم، وتنتهي عند الساعة السادسة مساءً، في حين تُعلن النتائج النهائية بحدود الساعة 11 من مساء ذات اليوم.ويقوم على الانتخابات عدة لجان قانونية، وإعلامية، وفنية، حيث يشرف هؤلاء على تنظيم العملية الديمقراطية، حتى تتم بسهولة ويسر، يالاضافة إلى أنه تم الاستعانة بلجنة خارجية ممثلة بكلا من: الأستاذ علاء الدين الفرا، مدير نقابة المحامين الفلسطينيين، بالاضافة لنخبة من المحامين المتمرسين في هذا العمل، كما تم الاستعانة بلجنة رقابة خارجية، ممثلة بوزارة الداخلية والأم الوطني بغزة، ووزارة الحكم المحلي، وكذلك لجنة العشائر والمخاتير.ووفق شروط الانتخاب، يتم اختيار 7 إلى 11 مرشحًا، من قائمة المرشحين البالغ عددهم 25 شخصًا، حيث يجب وضع إشارة (صح) أمام اسم المرشح ومادون ذلك تعتبر الورقة باطلة، كما لا يجوز أن يكون الناخب مسجلًا في أكثر من كشف.ويمارس الناخب حقه في الاقتراع لكل من يحمل هوية وواردًا اسمه بالكشف، وكل ما لم يرد إسمه بالكشف يتم تسجيله بواسطة معرفين إثنين من العائلة ويسجل ذلك ضمن محضر رسمي.وإذا كان الناخب (معاقًا) بصورة تمنعه من التأشير بنفسه علي الورقة الانتخابية، فيمكنه الاستعانة بأي شخص أخر يثق به بعد موافقة اللجنة الانتخابية لذلك، فيما يكون التثبت من شخصية المقترع ببطاقة الهوية الشخصية أوببطاقة تعريف أخري تعتمدها اللجنة.ويمنع التصويت بالوكالة، كما أن الناخب يجب عليه مغادرة مركز الانتخابات بعد الاقتراع فورًا.