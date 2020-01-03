شؤون فلسطينية

القسام: دماء سليماني ستكون لعنة على القتلة والاحتلال الإسرائيلي

القسام: دماء سليماني ستكون لعنة على القتلة والاحتلال الإسرائيلي
كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
تقدمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بأحر التعازي للجمهورية الإسلامية في إيران بفقد القائد  قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، مؤكدين للأمة العربية والإسلامية بأن القسام كمقاومة في فلسطين سيواصل الطريق في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي منبع الشرور في المنطقة بأسرها.

وأكدت كتائب القسام في بيان صحفي عبر موقعهم الرسمي، بأن دماء الحاج قاسم سليماني ستكون لعنة على القتلة وعلى الاحتلال الإسرائيلي. 

وفيما يلي البيان العسكري لكتائب القسام:

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

بيان عسكري صادر عن:
كتائب الشهيد عز الدين القسام

كتائب القسام تنعى القائد الكبير الحاج قاسم سليماني

تنعى كتائب الشهيد عز الدين القسام في فلسطين الشهيد باذن الله القائد المجاهد الحاج قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي اغتالته يد الغدر والخيانة فجر اليوم الجمعة 03/01/2020م في بغداد الرشيد مع ثلة من القادة.

وإننا إذ نزف القائد الحاج قاسم سليماني فإننا نتذكر سيرته ودوره الكبير والواسع نحو قضية فلسطين ودعم المقاومة، حيث ركز الكثير من جهده وجهاده تجاه العمل على زوال الكيان الصهيوني وكنسه عن أرض فلسطين، وعمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمقاومة لمجابهة العدو الصهيوني، ولا شك أن دوره الكبير في هذا المسار جعله هدفاً كبيراً لأمريكا والعدو الصهيوني.

وإن كتائب الشهيد عز الدين القسام إذ تتقدم بأحر التعازي إلى الأخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران بفقد هذا القائد الكبير، فإنها تؤكد لأمتنا العربية والإسلامية بأننا كمقاومة في فلسطين سنواصل طريقنا في مواجهة العدو الصهيوني منبع الشرور في المنطقة بأسرها، ونحن على يقين بأن دماء الحاج قاسم سليماني ستكون لعنة على القتلة وعلى الاحتلال الصهيوني.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،
كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين
الجمعة 08 جمادى الأول 1441هـ
الموافق 03/01/2020م

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