أبو أحمد فؤاد: لسليماني دور بإنتصار حزب الله بحرب"2006"وكل قوى المقاومة سترد

نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد، صباح اليوم الجمعة، إن "فلسطين ومحور المقاومة خسرتا قائدًا مميزًا هو قاسم سليماني".



وأضاف أبو أحمد فؤاد عبر قناة الميداين "لقد كان له دورًا عظيمًا في انتصار حزب الله عام 2006 على العدو الإسرائيلي، وكان هذا القائد دائمًا في ساحات المعارك ضد الإستكبار العالمي".



وتابع خلال التصريحات التي تابعتها "بوابة الهدف"، نبعث "بأحر التعازي للقيادة الإيرانية والشعب الإيراني باستشهاد سليماني"، مُشيرًا "وقف سليماني إلى جانب شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة".



وأكد على أن أميركا "فتحت أبواب جهنم عليها بعد اغتيال قاسم سليماني"، مُشددًا على أن "كل قوى المقاومة معنية بالرد على هذه الجريمة، ومحور المقاومة لديه كل الامكانيات من أجل رد يجعل أميركا تندم".