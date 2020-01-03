خضر عدنان: الشهيد سليماني كان رأس حربة في مواجهة الهيمنة الأميركية





رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان تعقيبا على اغتيال الحاج قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ان أمريكا بجرائمها وانحيازها للاحتلال الإسرائيلي عدوة الأمة والشعوب.وأضاف عدنان في تصريح نشر عبر الموقع الرسمي للجهاد الإسلامي "الشهيد قاسم سليماني كان رأس حربة في مواجهة الهيمنة الأمريكية ، هذه المواجهة لا تنتهي الا بانتهاء الهيمنة ورحيل الاحتلال والاستعمار عن بلادنا".وعزى القيادي بالجهاد الإسلامي أحرار العالم بارتقاء سند وداعم للمقاومة الفلسطينية والشعوب المقهورة، مؤكداً على أن الإحتلال الإسرائيلي من أكثر المستفيدين من هذه الجريمة النكراء.وختم: فرحة أمريكا وكيان الاحتلال نقابلها بغضب وسخط الشعوب المستضعفة الرافضة للهيمنة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي.