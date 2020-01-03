المجاهدين: اغتيال سليماني عدوان أمريكي على الأمة لتأجيج نار الحرب

اللواء سليماني

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رام الله - دنيا الوطن

دانت حركة المجاهدين استهداف اللواء سليماني، وقالت إن "استهداف القادة الشهداء عدوان أميركي متعمد على الأمة لتأجيج نار الحرب".



وأضافت الحركة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "العدوان حماقة أميركية غير مدروسة العواقب بحق محور المقاومة وقياداته، وفشل الأميركيين و(الصهاينة) في مشروعهم الشيطاني هو الذي دفعهم للتدخل المباشر".



واستطردت: "اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه لن يزيد محور المقاومة إلا ثباتاً على طريق المقاومة".