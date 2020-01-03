الجهاد الإسلامي لـ "إيران": سنسير معًا في مواجهة هذا العدوان





وأكدت أنهم سيسيرون معًا في مواجهة العدوان.



وشددت على أن العراق سيبقى دومًا عصيًا على الخضوع للهيمنة والسيطرة الأمريكية، مؤكد وقوف الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة بجانب الشعب العراقي حتى تحرير العراق وفلسطين.









وقال: ‏الشهيد ‎سليماني أشرف على امتداد عقدين من الزمان على الدعم المباشر لفلسطين ونقل الخبرات العسكرية والأمنية لمجاهديها.

وختم: ‏إن ‎سرايا القدس إذ تودع اليوم قائداً مجاهداً لطالما بث الرعب في قلب أمريكا والكيان الصهيوني؛ فإنها تؤكد أن ‎محور المقاومة لن يهزم ولن ينكسر وسيزداد تماسكاً وقوة في مواجهة المشروع الصهيوأمريكي.



رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، أن اغتيال قاسم سليماني؛ قائد فيلق القدس الإيراني "لن يربك محور وحركة المقاومة في المنطقة".ونعت الحركة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه سليماني وأبو مهدي المهندس الذين استشهدا في غارة أمريكية على مطار بغداد فجر اليوم، واعتبرت اغتياله "فاجعة كبيرة".وعددت مناقب سليماني والمهندس في دعم المقاومة الفلسطينية، مقدمة التعزية للقيادة الإيرانية.في ذات السياق، نعى أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ثلة من أبطال المقاومة الذين ارتقوا فجراً بالعراق وفي مقدمهم القائد المجاهد الشهيد الجنرال "قاسم سليماني" قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق الشهيد القائد "أبو مهدي المهندس.