"حماس": اغتيال قاسم سليماني عربدة أمريكية

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الجمعة

إغتيال للواء قاسم سليماني أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين





وحملت حماس في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية، خاصة أنها بسلوكها العدواني تؤجج الصراعات دون أي اعتبار لمصالح الشعوب وحريتها واستقرارها.





رام الله - دنيا الوطنتتقدم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بخالص التعزية والمواساة للقيادة الإيرانية والشعب الإيراني باستشهاد اللواء قاسم سليماني -رحمه الله- أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين، والذي كان له دور بارز في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات.وإذ تنعى الحركة القائد سليماني وشهداء الغارة الأمريكية هذا اليوم فإنها تتقدم بالتعزية للشعب العراقي الشقيق باستشهاد عدد من أبنائه جراء الغارة الأمريكية الغادرة.كما تدين الحركة هذه العربدة والجرائم الأمريكية المستمرة في زرع وبث التوتر في المنطقة خدمة للعدو الصهيوني المجرم.إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية، خاصة أنها بسلوكها العدواني تؤجج الصراعات دون أي اعتبار لمصالح الشعوب وحريتها واستقرارها.حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فلسطينالجمعة: 8 جمادى الأولى ١٤٤١ هـالموافق: 3 يناير للعام ٢٠٢٠ مـ