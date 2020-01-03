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سوريا: العدوان الأمريكي الغادر يشكّل تصعيدًا خطيرًا للأوضاع في المنطقة برمتها

سوريا: العدوان الأمريكي الغادر يشكّل تصعيدًا خطيرًا للأوضاع في المنطقة برمتها
موقع الحدث
رام الله - دنيا الوطن
أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات العدوان (الإجرامي) الأمريكي الغادر الذي أدى إلى استشهاد اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي وعدد من كوادر الحشد والذي يشكل تصعيدا خطيرا للأوضاع في المنطقة.

وقال المصدر وفق (سانا): إن هذا العدوان الغادر الذي يرقى إلى أساليب العصابات الإجرامية يؤكد مجددا مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العراق الشقيق وذلك في سياق سياساتها الرامية إلى خلق التوترات وتأجيج الصراعات في دول المنطقة بهدف الهيمنة عليها وتمكين (الكيان الصهيوني)  من بسط سيطرته على المنطقة.

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