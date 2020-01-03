إسرائيل ترفع حالة التأهب خوفًا من رد إيراني

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إن وزارة الخارجية ومسؤولو الأمن الإسرائيلي قرروا تشديد الأمن حول السفارات والممثليات والوفود والأماكن الحساسة التابعة لإسرائيل حول العالم خوفا من رد إيراني.





فيما أعلن الإعلام الإسرائيلي أن وزير الإحتلال نفتالي بينيت سيجري تقييماً للوضع في الكرياه هذا الصباح مع رئيس الأركان وقادة المؤسسة الأمنية في أعقاب اغتيال سليماني.





ونفى يوسي يهوشع، وجود أي تغيير في جدول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اليونان.





فيما أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه تقرر إغلاق منتزه بجبل الشيخ أمام الزوار.

وغرد آدرعي عبر مواقع التواصل الإجتماعي "لا توجد أية تعليمات إضافية لسكان هضبة الجولان والمنطقة وحالة الروتين تبقى كالمعتاد".

ونشرت القناة الثانية الإسرائيلية، أنه تقرر إغلاق منطقة جبل الشيخ بالجولان أمام الزوار، وذلك بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، و أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، بغارة جوية قرب مطار بغداد



وطالب الإحتلال وفق ما نقلته القناة الثانية الإسرائيلية، المواطنيني بعدم القدوم لمنطقة جبل الشيخ. ونشرت القناة الثانية الإسرائيلية، أنه تقرر إغلاق منطقة جبل الشيخ بالجولان أمام الزوار، وذلك بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، و أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، بغارة جوية قرب مطار بغدادوطالب الإحتلال وفق ما نقلته القناة الثانية الإسرائيلية، المواطنيني بعدم القدوم لمنطقة جبل الشيخ.

يذكر أن التلفزيون العراقي الرسمي أكد، فجر الجمعة، مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، و أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، بغارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.



رام الله - دنيا الوطن