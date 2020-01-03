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دولي

ترامب يغرد بعلم بلاده بعد مقتل قاسم سليماني

ترامب يغرد بعلم بلاده بعد مقتل قاسم سليماني
رام الله - دنيا الوطن
غرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، بصورة لعلم بلاده فقط، بعد إعلان مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، بغارة جوية أمريكية في بغداد.

وجاءت تغريدة ترامب، على موقع تويتر، بعد اغتيال سليماني وأبو المهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، في غارة استهدفت سيارتهما بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، مقتل سليماني، في بيانا نقلته وكالة تسنيم الإيرانية.

من جانبه، هدد محسن رضائي، أمين مجمع مصلحة تشخيص النظام، بانتقام قاس على مقتل سليماني.

وقالت قناة العالم الإيرانية، إن إجتماعا طارئا سيعقد للمجلس الأعلى للأمني القومي الإيراني لبحث الرد على مقتل سليماني.

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