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مباشر | تداعيات مقتل قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية في بغداد

دولي

رضائي: سننتقم انتقاما قاسيا من أمريكا على قتلها سليماني

رضائي: سننتقم انتقاما قاسيا من أمريكا على قتلها سليماني
قاسم سليماني
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، الجمعة، تعليقا على عملية اغتيال قائد فيلق القدس: "سننتقم انتقاما قاسيا من الولايات المتحدة على قتلها سليماني"، وفق ما نقلته وكالة (سبوتنك) الروسية.

وأكد بيان للحرس الثوري الإيراني، مقتل قاسم سليماني، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

وأعلن (البنتاغون)، أن ضربة جوية أمريكية قتلت، سليماني، بتعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان التلفزيون العراقي أعلن، فجر الجمعة، مقتل قاسم سليماني وأبو المهدي المهندس، نائب رئيس الحشد، في غارة جوية بالقرب من مطار بغداد استهدفت سيارتهم.

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