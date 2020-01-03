البنتاغون: الجيش قتل سليماني بناء على تعليمات من ترامب

قاسم سليماني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، أن ضربة جوية أمريكية قتلت، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، بالقرب من مطار بغداد.



وقال (البنتاغون) في بيان: إن الجيش نفذ الضربة بناء على تعليمات من الرئيس دونالد ترامب.



وأضاف البيان: "أن سليماني كان يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين في المنطقة"، موضحاً أن الجيش قتل سليماني كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج.



واتهم البيان، سليماني بتنظيم هجمات على قواعد التحالف في العراق على مدار الأشهر القليلة الماضية.



وكان التلفزيون العراقي أعلن، فجر الجمعة، مقتل قاسم سليماني وأبو المهدي المهندس، نائب رئيس الحشد، في غارة جوية بالقرب من مطار بغداد استهدفت سيارتهم.