مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بغارة جوية قرب مطار بغداد

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، فجر الجمعة، مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، بغارة جوية قرب مطار بغداد.





كما قتل، أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي، في نفس الغارة.





ونقلت وكالة رويترز عن مسؤوليين أمريكيين: إن أمريكا نفذت ضربة جوية ضد أهداف لها صلة بإيران في بغداد.





وقال متحدث باسم الحشد الشعبي العراقي لوكالة رويترز: إن الأمريكيين والإسرائيليين وراء اغتيال سليماني والمهندس.







وكانت قناة العربية، نقلت عن مصادر محلية في وقت سابق أن هجوماً قرب مطار بغداد أوقع 4 قتلى عراقيين و3 لبنانيين.

















رام الله - دنيا الوطن