مسيرة في العيسوية تنديداً بقرار الاحتلال فرض حظر التجوال على 6 شبان

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رام الله - دنيا الوطن

شارك العشرات من أهالي قرية العيسوية بالقدس المحتلة، الليلة، في مسيرة رفضا لقرار الاحتلال منع ستة شبان من التجوال ليلا.



وأفاد شهود عيان، بأن المشاركين في المسيرة احتشدوا أمام مسجد الأربعين في القرية، مرددين الهتافات المنددة بالقرار، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وكان سلطات الاحتلال أصدرت مؤخرا قرارا بمنع الشبان الستة من التجوال ليلا، وسلمتهم إياه صباح اليوم في سجن المسكوبية، وهم: أنور سامي عبيد لمدة 4 شهور، ومحمد عليان عليان لمدة أربعة شهور، وفايز محمد محيسن لمدة شهرين، ومحمد موسى مصطفى لثلاثة شهور، وآدم كايد محمود لشهرين، ومحمود رمضان عبيد لثلاثة شهور.



وقال الشاب عبيد: "لقد هددتنا سلطات الاحتلال باقتحام منازلنا كل ساعتين، والقتل، وإبعادنا إلى غزة، في حال عدم التزامنا بقرار الحبس المنزلي الليلي".