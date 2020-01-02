شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهاتف خالد مشعل مطمئناً على صحته

الرئيس عباس يهاتف خالد مشعل مطمئناً على صحته
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس" خالد مشعل، مطمئنا على صحته.

وتمنى الرئيس عباس، لمشعل، خلال الاتصال الهاتفي، الشفاء العاجل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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